Число уничтоженных Турцией «Панцирей» подсчитали на Украине

https://static.news.ru/photo/1748ba1e-a865-11ea-883c-fa163e074e61_660.jpg «Панцирь-С1» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Турецкие беспилотники в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии уничтожили не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1». Причём если в более длительном ближневосточном конфликте подбиты восемь ЗРПК российского производства, то в Африке пострадали уже 15 боевых машин.

Такие подсчёты приводит украинское агентство Defense Express. Отмечается, что общая сумма потерь данных ЗРПК может быть больше, если учитывать уничтоженные Израилем комплексы в Сирии.

В основном «Панцирь-С1» не справлялся с турецкими дронами Anka-S и лёгкими управляемыми боеприпасами MAM-L, которые запускаются с беспилотников Bayraktar TB2. Их успех был бы не возможен без турецких станций подавления радиоэлектронных средств наземного базирования Koral, отмечает агентство.

Ранее NEWS.ru сообщал, что войска Правительства национального согласия (ПНС) достигли прогресса в боях с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара. Не последнюю роль в этом сыграли турецкие беспилотники. Ударные дроны устроили настоящую охоту на зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» производства РФ.