СМИ сообщили об уничтожении российских ЗРК турецкими дронами в Ливии

Войска Правительства национального согласия (ПНС) достигли прогресса в боях с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара. Не последнюю роль в этом сыграли турецкие беспилотники.
Такие данные, среди прочих, приводят украинское консалтинговое агентство Defense Express и турецкие СМИ. По информации этих источников, ударные дроны устроили настоящую охоту на зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» производства РФ. Defense Express утверждает, что только за последние дни было уничтожено не менее семи ЗРК. Турецкое агентство Anadolu
Несколько дней назад силы ПНС доставили в Триполи «Панцирь-С1» и провезли его по улицам ливийской столицы. Представители ПНС утверждали, что ЗРК был брошен на авиабазе Аль-Ватия, откуда отступили разбитые отряды ЛНА.
Как ранее писал NEWS.ru, представитель Израиля при ООН Данни Данон в письме Совбезу и генсеку Антониу Гутерришу обвинил Иран в поставках противотанковых ракетных комплексов «Дехлавия» силам маршала Хафтара.
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