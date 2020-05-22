СМИ сообщили об уничтожении российских ЗРК турецкими дронами в Ливии

https://static.news.ru/photo/f4a361cc-9c5b-11ea-9d9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Войска Правительства национального согласия (ПНС) достигли прогресса в боях с силами Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара. Не последнюю роль в этом сыграли турецкие беспилотники.

Такие данные, среди прочих, приводят украинское консалтинговое агентство Defense Express и турецкие СМИ. По информации этих источников, ударные дроны устроили настоящую охоту на зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» производства РФ. Defense Express утверждает, что только за последние дни было уничтожено не менее семи ЗРК. Турецкое агентство Anadolu пишет , что в общей сложности силы Хафтара потеряли девять «Панцирей».

Несколько дней назад силы ПНС доставили в Триполи «Панцирь-С1» и провезли его по улицам ливийской столицы. Представители ПНС утверждали, что ЗРК был брошен на авиабазе Аль-Ватия, откуда отступили разбитые отряды ЛНА.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель Израиля при ООН Данни Данон в письме Совбезу и генсеку Антониу Гутерришу обвинил Иран в поставках противотанковых ракетных комплексов «Дехлавия» силам маршала Хафтара.