В РФ создали модуль, способный засечь в воздухе цели размером с лист А4

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Армия России в ближайшем будущем может получить на вооружение новый радиолокационный модуль для обнаружения в воздухе малоразмерных целей, в том числе тех, чей размер сравним с листом бумаги формата A4. Новинку разработали в Тульском АО «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения», сообщает «Военное обозрение».

Заместитель начальника войск ПВО и авиации Западного военного округа Виктор Пигарев рассказал , что военные уже испытали модель и остались довольны новой разработкой. В ходе испытаний подтвердились заявленные характеристики по обнаружению малоразмерных самолётов, вертолётом и БПЛА. Вопрос с поставкой модуля на вооружение уже решается.

Согласно заявлению разработчиков, радиолокационный модуль легко встраивается в работу уже функционирующих автоматизированных систем управления (АСУ) и целеуказания, а также перспективных образцов. Так, во время испытаний устройство смогло засечь небольшой беспилотник, летящий на сверхнизкой высоте, после чего через АСУ передало информацию на зенитный комплекс «Панцирь-С1».

Ранее стало известно, что в 2021 году российская армия получит новую планирующую авиабомбу «Дрель».