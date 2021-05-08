Российская армия получит невидимую «Дрель»

https://static.news.ru/photo/3153b416-b0c7-11eb-95f4-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Российская армия получит новую планирующую авиабомбу «Дрель» в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы «Дрель», — сказал Борисов.

Он отметил, что уже составлен государственный оборонный заказ. В соответствии с ним, закупки планируются в 2021 году, а также в период 2022–2023 годов.

В 2018 году стало известно, что «Дрели» смогут сбрасывать российские истребители пятого поколения Су-57. Авиабомба позволяет наносить удары по объектам, не заходя в зону поражения средств противовоздушной обороны противника.

Новейшая авиабомба разработана «НПО «Базальт» и предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и других целей. Согласно заявлению разработчика, «Дрель» невидима на радарах.

Российское вооружение удивляет своей боеспособностью не только россиян, но и иностранцев. Так ранее командующий американскими Космическими силами генерал-майор Джон Реймонд заявил, что РФ и Китай разработали оружие, способное нарушить работу и даже уничтожить спутники США.