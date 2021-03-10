https://static.news.ru/photo/c30167e0-824c-11eb-b92a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция может купить российские истребители Су-35 и Су-57, однако приоритетным направлением для Анкары является разработка собственных решений пятого поколения, рассказал журналистам министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк. Он отметил, что данный вопрос часто поднимается во время переговоров лидеров обоих государств.

Если у России имеется самолёт, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции, — цитирует его РИА Новости.

Су-57 (ранее назывался ПАК ФА, опытное название Т-50) — истребитель пятого поколения, разработанный в РФ. Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По мнению конструкторов, сочетая высокую манёвренность с возможностью сверхзвукового полёта и современный комплекс бортового оборудования и малую заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами. Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010-м. Контракт на поставку ВКС РФ 76 единиц подписали на форуме «Армия-2019». Первую серийную машину для армии РФ поставили в 2020-м.

Если США продолжат давить на Анкару по вопросу покупки российских ЗРК С-400, они добьются «обратных последствий». Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он отметил, что американцам стоит поумерить свой максимализм. Политик напомнил, что несмотря на имеющиеся разногласия, Москве и Анкаре удалось их устранить «за счёт конструктивного диалога». И задался вопросом, почему США не готовы сделать то же самое.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новые власти США, судя по всему, менее благосклонны к президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси. Белый дом вновь предупредил Каир о последствиях покупки истребителей Су-35 у РФ. Почти три года назад Арабская Республика и РФ заключили контракт о поставках 24 боевых машин Су-35 (У-35). Сумма соглашения составила около $2 млрд.