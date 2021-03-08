Al Jazeera: США предупредили Египет о последствиях покупки Су-35 у РФ

https://static.news.ru/photo/cade56e4-80b2-11eb-a519-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые власти США, судя по всему, менее благосклонны к президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси. Белый дом вновь предупредил Каир о последствиях покупки истребителей Су-35 у РФ. Почти три года назад арабская республика и РФ заключили контракт о поставках 24 боевых машин Су-35 (У-35). Сумма соглашения составила около $2 млрд.

По мнению аналитиков, Египет обратился к Кремлю в ответ на сомнения Вашингтона по поводу продажи ему F-35. В африканской стране хотят диверсифицировать свои источники вооружений и в то же время сохранить стратегические отношения с США. Очередное предостережение США вынесли Египту 23 февраля. По данным Госдепа, соответствующее заявление сделал глава ведомства Энтони Блинкен во время беседы с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, передаёт телеканал Al Jazeera.

Каир не спешит завершать сделку, ожидая позиции лиц, принимающих решения в Вашингтоне. Египту нужно американское давление на Эфиопию в вопросах строительства плотины Возрождения. Кроме того, арабская республика хочет избежать критики по поводу нарушения прав человека. Кроме того, страну беспокоит региональная безопасность на фоне расширения влияния Турции и Ирана, а также отношения с Израилем, — считает директор Восточно-Средиземноморского форума политических и стратегических исследований Мухаммед Хамид.

Накануне Соединённые Штаты помешали поставке 30 ударных вертолётов ATAK турецкого производства в Пакистан, поэтому оружие, вероятнее всего, получит Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия американских санкций в отношении страны из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Летом 2018 года между Турцией и Пакистаном был подписан контракт на поставку 30 вертолётов ATAK. Его сумма оценивалась в $1,5 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если США продолжат давить на Анкару по вопросу покупки российских ЗРК С-400, они добьются «обратных последствий». Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.