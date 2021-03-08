Турция пообещала «обратные действия» на давление США по С-400

https://static.news.ru/photo/49574252-7fd6-11eb-be62-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если США продолжат давить на Анкару по вопросу покупки российских ЗРК С-400, они добьются «обратных последствий». Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

В интервью агентству Bloomberg он отметил , что американцам стоит поумерить свой максимализм.

Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе «либо будет по-нашему, либо никак», то такой подход подталкивает нас в других направлениях, — сказал Ибрагим Калын.

Он напомнил, что несмотря на имеющиеся разногласия, Москве и Анкаре удалось их устранить «за счёт конструктивного диалога». И задался вопросом, почему США не готовы сделать то же самое.

Представитель Эрдогана уверен, что Турция может владеть системами С-400, при этом они не будут нарушать систему обороны НАТО. Он призвал американских политиков принять к сведению, насколько серьёзно власти Турции относятся к этому вопросу, потому что решение о приобретении российских ЗРК было принято далеко не за одну ночь.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны Украины хочет заменить устаревшие советские автомобили УАЗ, которые до сих пор массово служат вооружённым силам страны, однако пока альтернативы просто нет.