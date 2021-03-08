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Украинская армия хочет избавиться от советских УАЗ, но альтернативы нет

06:05, 08 марта 2021 85
Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны Украины хочет заменить устаревшие советские автомобили УАЗ, которые до сих пор массово служат Вооруженным силам страны, однако пока альтернативы в стране просто нет.

В связи со сложившейся ситуацией ведомство объявило конкурс на создание нового легкового авто повышенной проходимости, сообщил украинский «24 канал». Также стало известно, что ВСУ получило пять отремонтированных танков Т-72, которые были немного модернизированы «для улучшения характеристик».

Среди другой обновлённой военной техники оказались и операторы береговой версии наземного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун». Они начали осваивать новую систему ситуационной осведомленности.

Украинская система разрабатывалась совместно со специалистами НАТО и имеет совместимость со схожими системами стран НАТО, — отметило издание.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина разработала оружие по стандарту НАТО. Минобороны поручило военной госкомпании «Артём» разработать снаряды калибра 155 мм, который является основным стандартным калибром артиллерии альянса.

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