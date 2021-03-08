Украинская армия хочет избавиться от советских УАЗ, но альтернативы нет

Министерство обороны Украины хочет заменить устаревшие советские автомобили УАЗ, которые до сих пор массово служат Вооруженным силам страны, однако пока альтернативы в стране просто нет.
В связи со сложившейся ситуацией ведомство объявило конкурс на создание нового легкового авто повышенной проходимости,
Среди другой обновлённой военной техники оказались и операторы береговой версии наземного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун». Они начали осваивать новую систему ситуационной осведомленности.
Украинская система разрабатывалась совместно со специалистами НАТО и имеет совместимость со схожими системами стран НАТО, — отметило издание.
Ранее NEWS.ru писал, что Украина разработала оружие по стандарту НАТО. Минобороны поручило военной госкомпании «Артём» разработать снаряды калибра 155 мм, который является основным стандартным калибром артиллерии альянса.