США сорвали поставку турецких вертолётов Пакистану из-за российских С-400

https://static.news.ru/photo/8614a05a-7ff3-11eb-9a7c-96000091f725_660.jpg T-129A ATAK Фото: Anna Zvereva/CC BY-SA 2.0/wikipedia.org

Соединённые Штаты помешали поставке 30 ударных вертолётов ATAK турецкого производства в Пакистан, поэтому оружие, вероятнее всего, получит Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия американских санкций в отношении страны из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Летом 2018 года между Турцией и Пакистаном был подписан контракт на поставку 30 вертолётов ATAK. Его сумма оценивалась в $1,5 млрд. Но реализация контракта была задержана из-за отказа Соединённых Штатов предоставить Турции лицензии на экспорт двигателей из-за того, что конгресс пытается вынудить её отказаться от приобретённых у России зенитных ракетных комплексов С-400. Турция ведёт разработку собственных вертолётных двигателей.

США заблокировали запланированную нами продажу боевых вертолётов Пакистану. Это, скорее всего, приведёт к тому, что тендер, о котором идёт речь, уйдёт в Китай, и проигравшими здесь будут Соединённые Штаты, — заявил Калын в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, Турция решила купить С-400 из-за позиции США, которые отказались поставить системы ПВО Patriot Анкаре на выгодных для неё условиях. В то же время Франция заморозила переговоры с Турцией о поставке систем ПВО франко-итальянского концерна Еurosаm из-за действий Анкары в Сирии.

Турция решает разногласия с РФ благодаря конструктивному диалогу. Она может сделать то же самое с США. Однако когда другая страна навязывает максималистскую позицию, это даёт обратный эффект, — добавил пресс-секретарь турецкого президента.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника НАТО новых американских истребителей.

Системы С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы есть уже у Китая, Турции и Индии, а также покупкой российских ЗРС С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам, писал NEWS.ru.