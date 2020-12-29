Столтенберг: турецкие С-400 российского производства угрожают авиации НАТО

https://static.news.ru/photo/6e1f4026-49bc-11eb-bf9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации блока.

По его словам, НАТО в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T, передаёт агентство Dpa.

Это системы, которые укрепят возможности авиаобороны Турции и одновременно смогут быть интегрированы в систему обороны НАТО, — считает Столтенберг.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника НАТО новых американских истребителей.

Системы С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы есть уже у Китая, Турции и Индии, а также покупкой российских ЗРС С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские военные во время учений пытались с помощью самоходной гаубицы ХМ1299 уничтожить зенитно-ракетный комплекс «Куб» советского производства. Мишень находилась от гаубицы на расстоянии 70 километров. Цель удалось поразить только с третьей попытки.