США заказали «самые совершенные» подлодки за треть бюджета Минобороны РФ

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Военно-морские силы (ВМС) США заключили контракт на строительство двух атомных подводных лодок класса «Колумбия», предназначенных для замены субмарин класса «Огайо».

Как сообщил портал Naval News строительство двух подлодок обойдётся бюджету США $10,3 млрд, что составляет около трети расходной части бюджета Минобороны России на текущий год.

Отмечается, что в сумму контракта войдут работы по проектированию, инженерные работы, строительство подлодок и обеспечивание их технической поддержке. Кроме того, производитель — General Dynamics Electric Boat, должен проинвестировать расширение мощностей на своей верфи специально под производство субмарин класса «Колумбия». Для этого на верфи компании уже трудоустроены 16 тысяч человек.

Мы провели большую подготовку, наняв и обучив следующее поколение квалифицированных судостроителей, — заявил глава компании Кевин Грэйни.

Ввод в эксплуатацию первой подводной лодки класса «Колумбия» намечен на декабрь 2031 года. Ранее говорилось о том, что строительство первой лодки начнется в 2021 году, но теперь возможен вариант, что корабль начнут собирать в октябре этого года.

NEWS.ru сообщал, что если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики. Однако есть способ этого избежать, отмечают они. Кремль должен усилить противоракетную оборону, создать новые модели стратегических бомбардировщиков и усовершенствовать средства нанесения ответного ядерного удара.