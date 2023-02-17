«Собаку кормят по чуть-чуть»: Литовкин о словах Кулебы про самолеты Военный эксперт Литовкин: Запад «кормит» Украину оружием по чуть-чуть, как собаку, лишь бы не сдохла

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Запад поставляет оружие Киеву по чуть-чуть для максимального затягивания конфликта. Так кормят собаку — лишь бы не сдохла, но продолжала громко лаять, рассказал NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что ни одно государство до сих пор не пообещало его стране предоставить боевые самолеты.

Западу не нужна победа Украины, ему нужно затянуть конфликт, истощить экономические, финансовые, людские ресурсы России. Украина — расходный материал. Запад поставляет ей оружие по чуть-чуть, как кормят собаку, лишь бы не сдохла от голода, но продолжала громко лаять, — подчеркнул Литовкин.

Собеседник добавил, что по экспортным перспективам истребителей западного производства на Украине может быть нанесен «страшный удар», если ВС РФ начнут их сбивать различными средствами. Литовкин отметил, что любая инфраструктура для натовской техники также будет уничтожена на Украине российской армией.

Никто не хочет рисковать самолетами, никому не нужна антиреклама, как и с танками. Если истребители F-16, Tornado, шведские Saab начнут сбивать, то натовская авиация получит страшный удар по экспортным перспективам. Тут как с танками. Одно дело, когда Abrams или Leopard горит в Ираке, Афганистане, другое — когда их сжигают российские ПТРК, вертолеты и пушки. А Leopard и Abrams создавали для победы над Россией, — рассказал Литовкин.

Военный эксперт подчеркнул, что даже опытному пилоту потребуется минимум полгода для перехода с советской авиации на натовскую. По словам Литовкина, Киеву не поможет и вероятное использование аэродромов Польши.

Создавать инфраструктуру для западной авиации на Украине страшно дорого и бессмысленно. Нужны ВПП, РЛС, технико-эксплуатационные части для обслуживания машины до и после вылета, склады боеприпасов и ГСМ. ВС РФ все это уничтожат сразу. Если они будут взлетать с территории Польши, то их тоже собьют, так как небо Украины контролирует Россия, — подытожил Литовкин.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Киев подал заявку Амстердаму на поставку истребителей F-16. По ее словам, необходимо всерьез оценить возможные последствия такого решения и посоветоваться с союзниками.

При этом замминистра обороны Польши Марчин Очепа отметил, что истребители, которые Запад планирует передать Киеву, — это «не автоматы, которые можно просто дать кому-то в руки». Он подчеркнул, что подготовка пилотов даже в срочном режиме длится около шести месяцев. Помимо того, для эксплуатации F-16 нужна соответствующая инфраструктура и логистика.