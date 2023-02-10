Украина запросила у Нидерландов истребители F-16

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения F-16

Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. По ее словам, которые приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), Нидерландам необходимо всерьез оценить возможные последствия такого решения и посоветоваться с союзниками, а само это решение не может быть принято «за одну ночь».

Украина действительно попросила нас помочь с поставкой истребителей. Но эту просьбу нелегко выполнить. Нам нужно обсудить доступность F-16 с американцами и другими союзниками, — заявила Оллонгрен.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что дал предварительное согласие на поставку истребителей F-16 Украине. Он подчеркнул, что у государства нет никаких табу и по запросу Киева власти могут отправить в том числе и авиацию. Возможность отправки реактивных истребителей на Украину также рассматривает ряд других европейских стран.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в Европе «взяли в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16. Информация содержится в опубликованном дипломатом диалоге с неназванным «европейским коллегой», который сообщил главе украинского МИД о начале проработки вопроса по истребителям.