Северный флот начал слежку за учениями НАТО Dynamic Mongoose 2020

https://static.news.ru/photo/89cd239c-bba5-11ea-a560-fa163e074e61_660.jpg Фото: usa.gov

Силы и средства Северного флота начали отслеживать действия кораблей и авиации НАТО в ходе учений в Норвежском море и северной части Атлантического океана. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей и авиации Объединённых военно-морских сил НАТО, участвующих в учении, — цитирует РИА Новости заявление центра.

Уточняется, что к учениям привлечены корабли и авиатехника семи стран Североатлантического альянса — США, Канады, Германии, Великобритании, Франции, Норвегии и Дании.

Учения Объединённых военно-морских сил НАТО Dynamic Mongoose 2020 проходят в северной части Атлантического океана с 1 по 9 июля.

Ранее NEWS.ru писал о том, что силы Балтийского флота РФ наблюдали за ходом учений Baltops 2020, в которых участвовали ВМС США и стран Европы. Они начались 7 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря и завершились 19 июня.

В связи с этим российские военнослужащие провели в Калининградской области тренировку по нанесению ракетных ударов.