Военнослужащие РФ провели тренировку по ракетным ударам на фоне учений НАТО

https://static.news.ru/photo/8fbfaf16-ae1e-11ea-8a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На фоне проходящих в Балтийском море учений НАТО российские военнослужащие провели в Калининградской области тренировку по нанесению ракетных ударов.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО). По её данным, в том числе были отработаны удары комплексами «Искандер». В ходе тренировки военнослужащие скрытно вошли в район стрельбы, подготовили стартовые позиции и совершили электронные пуски по мишеням. После этого они отработали задачу по смене позиции для выхода из-под возможного ответного удара противника, передаёт ТАСС.

К участию в учении было привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники, — сообщили в пресс-службе округа.

В ЗВО подчеркнули, что тренировка велась на фоне «проходящего в Балтийском море учения ВМС стран Североатлантического альянса Baltops 2020», в котором участвуют около 30 военных кораблей, до 30 самолётов и вертолётов, и почти 3 тысячи военнослужащих.

Ранее NEWS.ru писал о том, что силы Балтийского флота РФ наблюдают за ходом учений Baltops 2020, в которых участвуют ВМС США и стран Европы. Они начались 7 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря. Учения продлятся до 19 июня.