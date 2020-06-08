Балтфлот наблюдает за учениями США стран Европы Baltops 2020

https://static.news.ru/photo/1ef34054-a987-11ea-b56a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Силы Балтийского флота РФ наблюдают за ходом учений Baltops 2020, в которых участвуют ВМС США и стран Европы.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Национального центра управления обороной РФ. Согласно им, учения начались 7 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря. Они продлятся до 19 июня.

Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учений ВМС США и Европейских стран Baltops 2020, проводимых с 7 по 19 июня, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что боевые корабли стран — членов НАТО направились в район проведения крупномасштабных военно-морских учений в Балтийском море. Манёвры Baltops 2020 пройдут в юго-западной части акватории.