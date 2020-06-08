Балтфлот наблюдает за учениями США стран Европы Baltops 2020

Силы Балтийского флота РФ наблюдают за ходом учений Baltops 2020, в которых участвуют ВМС США и стран Европы.
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Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учений ВМС США и Европейских стран Baltops 2020, проводимых с 7 по 19 июня, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что боевые корабли стран — членов НАТО направились в район проведения крупномасштабных военно-морских учений в Балтийском море. Манёвры Baltops 2020 пройдут в юго-западной части акватории.
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