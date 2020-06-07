Корабли НАТО стягиваются в район учений на Балтике

Боевые корабли стран-членов НАТО направились в район проведения крупномасштабных военно-морских учений в Балтийском море. Манёрвы BALTOPS пройдут в юго-западной части акватории.
В частности, туда прибудут эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и германский фрегат Lubeck (F214). К выходу в море готовятся корабли ВМС Нидерландов и Финляндии. Они находятся в германской военно-морской базе в Киле.
Учения продлятся до 16 июня. В них примут участие военные 17 стран-членов НАТО. В манёврах будет задействовано 28 кораблей, 28 самолётов и вертолётов. Авиация отработает задачи противолодочной и противовоздушной обороны.
Учения будут способствовать повышению гибкости и взаимодействия между союзниками и партнёрами для укрепления потенциала совместного реагирования, — отметили в американском командовании.
Там подчеркнули, что манёвры будут проходить только на море. Из-за угрозы распространения коронавируса наземные операции отменяются,
Ранее NEWS.ru писал, что НАТО планирует углубить имеющееся тесное сотрудничество с Грузией, а также совместно с ней решить вопрос безопасности в регионе Чёрного моря.
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