Корабли НАТО стягиваются в район учений на Балтике

https://static.news.ru/photo/1bfc3742-a8cf-11ea-a51e-fa163e074e61_660.jpg Эсминец USS Donald Cook Фото: US Navy/Global Look Press

Боевые корабли стран-членов НАТО направились в район проведения крупномасштабных военно-морских учений в Балтийском море. Манёрвы BALTOPS пройдут в юго-западной части акватории.

В частности, туда прибудут эсминец ВМС США USS Donald Cook (DDG 75), канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) и германский фрегат Lubeck (F214). К выходу в море готовятся корабли ВМС Нидерландов и Финляндии. Они находятся в германской военно-морской базе в Киле.

Учения продлятся до 16 июня. В них примут участие военные 17 стран-членов НАТО. В манёврах будет задействовано 28 кораблей, 28 самолётов и вертолётов. Авиация отработает задачи противолодочной и противовоздушной обороны.

Учения будут способствовать повышению гибкости и взаимодействия между союзниками и партнёрами для укрепления потенциала совместного реагирования, — отметили в американском командовании.

Там подчеркнули, что манёвры будут проходить только на море. Из-за угрозы распространения коронавируса наземные операции отменяются, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что НАТО планирует углубить имеющееся тесное сотрудничество с Грузией, а также совместно с ней решить вопрос безопасности в регионе Чёрного моря.