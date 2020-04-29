НАТО включит Грузию в «гибридную оборону» от угроз, исходящих от РФ

https://static.news.ru/photo/aa64656a-8aeb-11ea-abd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

НАТО планирует углубить имеющееся тесное сотрудничество с Грузией, а также совместно с ней решить вопрос безопасности в регионе Чёрного моря, заявил специальный представитель генерального секретаря северного альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

По его словам, Грузии получит новый пакет поддержки, в котором прописаны определённые шаги. Кроме того, Тбилиси также войдёт в программу безопасности воздушного пространства.

Мы включим Грузию в еще большую активность, которую мы называем «гибридной обороной», — отметил представитель НАТО в интервью радиостанции Общественного вещателя Грузии («Радио Грузии»), часть которого была опубликована.

Он утверждает, что Россия использует кибератаки, дезинформацию, энергетическую блокаду, которые маскируются разведывательной или военной активностью. С этим якобы собираются бороться страны-участницы НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс займётся сдерживанием России из-за военного присутствия Москвы вдоль его границ, писал NEWS.ru.