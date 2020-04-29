НАТО включит Грузию в «гибридную оборону» от угроз, исходящих от РФ

НАТО планирует углубить имеющееся тесное сотрудничество с Грузией, а также совместно с ней решить вопрос безопасности в регионе Чёрного моря, заявил специальный представитель генерального секретаря северного альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
По его словам, Грузии получит новый пакет поддержки, в котором прописаны определённые шаги. Кроме того, Тбилиси также войдёт в программу безопасности воздушного пространства.
Мы включим Грузию в еще большую активность, которую мы называем «гибридной обороной», — отметил представитель НАТО в интервью радиостанции Общественного вещателя Грузии («Радио Грузии»), часть которого была опубликована.
Он утверждает, что Россия использует кибератаки, дезинформацию, энергетическую блокаду, которые маскируются разведывательной или военной активностью. С этим якобы собираются бороться страны-участницы НАТО.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс займётся сдерживанием России из-за военного присутствия Москвы вдоль его границ, писал NEWS.ru.
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