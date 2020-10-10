Северная Корея показала новую баллистическую ракету

В КНДР на военном параде в честь 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена показали новую межконтинентальную баллистическую ракету «Пуккыксон 4-А».
Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источники в Минобороны, снаряд длиннее существующих ракет KN-08 и KN-14.
Эксперт по ядерной программе КНДР Мелисса Хэнэм заявила Reuters, что на параде могли быть продемонстрированы две новых баллистических ракеты. В то же время она отметила, что «у Северной Кореи есть привычка показывать на парадах новое вооружение ещё до испытаний».
Ранее лава КНДР Ким Чен Ын появился на публике на военном параде в столице страны Пхеньяне. Мероприятие было посвящено 75-летию основания Трудовой партии Кореи. На параде демонстрировались новые вооружения, в том числе артиллерийские и ракетные системы. Его проведение отслеживается разведслужбами Южной Кореи и США, писал NEWS.ru.