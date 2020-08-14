Рябков встретится со спецпредставителем США по контролю над вооружениями

https://static.news.ru/photo/cccdbfc0-de2e-11ea-a39b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецпредставитель президента Соединённых Штатов Америки по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли обсудит стратегическую стабильность с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Переговоры состоятся в Вене (Австрия) 17–18 августа 2020 года, передают представители Госдепа США.

[Маршалл Биллингсли] встретится с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Они обсудят согласование вопросов, касающихся будущего контроля над ядерным оружием, — пишет ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

После первых консультаций постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил их итоги. Он заявил, что это были самые «насыщенные, предметные и долгие» переговоры сторон по теме стратегической стабильности за последние 10 лет. Прогнозировать результаты консультаций дипломат при этом отказался.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Москва «очень хочет» заключить с Вашингтоном «пакт по ядерным вооружениям». По его словам, переговоры по ядерному разоружению являются самой большой международной проблемой.

Белый дом на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

Как передавал NEWS.ru, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон надеется на достижение соглашения об ограничении ядерного вооружения с Москвой и Пекином.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал, что Соединённые Штаты на переговорах с РФ согласились работать над новым договором, в который будет включено всё ядерное оружие, а не только стратегическое, как в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).