В МИД РФ рассказали о новом раунде российско-американских консультаций

https://static.news.ru/photo/d9f025ba-dafc-11ea-a3f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия и США проведут очередной раунд консультаций по стратегической стабильности в Вене.

Об этом ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что консультации состоятся 16–18 августа.

Предыдущий раунд консультаций между Москвой и Вашингтоном также прошёл в столице Австрии в июне 2020 года. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что это были самые «насыщенные, предметные и долгие» переговоры сторон по теме стратегической стабильности за последние 10 лет. Прогнозировать результаты консультаций дипломат при этом отказался.

Как передавал NEWS.ru, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон надеется на достижение соглашения об ограничении ядерного вооружения с Москвой и Пекином. Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал, что Соединённые Штаты на переговорах с РФ согласились работать над новым договором, в который будет включено всё ядерное оружие, а не только стратегическое, как в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).