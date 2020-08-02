США надеются на соглашение с РФ и КНР по ограничению ядерных вооружений

https://static.news.ru/photo/54542334-d557-11ea-bb21-fa163e074e61_660.jpg Роберт О'Брайен Фото: AP/TAСС

Соединённые Штаты надеются на соглашение с Россией и Китаем, ограничивающее все ядерные вооружения, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

В июне США начали переговоры с Россией по договору СНВ-3. Соединённые Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на всё ядерное оружие, — написал О'Брайен в статье для Washington Post.

Ранее спецпредставитель президента Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал, что Вашингтон на переговорах с Москвой согласился работать над новым договором, в который будет включено всё ядерное оружие, а не только стратегическое, как в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом разрабатывается возможность будущего трёхстороннего или многостороннего соглашения по контролю над вооружениями.

Вашингтон на разных уровнях подчёркивал важность участия в переговорах Пекина для разработки нового трёхстороннего ядерного соглашения между РФ, КНР и США. Поднебесная идею отвергла. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва поддерживает пролонгацию ДСНВ без предварительных условий. Межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня 2020 года.

Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как у Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США — около 1900. При этом Вашингтон, привлекая КНР к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а азиатская держава откажется в него вступить, считает вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингси, потребовавшего от России отказаться от разработок новейших видов ракет с ядерным двигателем.