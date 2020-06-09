Военный дипломат предсказал итог переговоров США и РФ по ядерному оружию

https://static.news.ru/photo/cfdad2ca-aa7b-11ea-85a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Department Of Defense/Global Look Press

Соединённые Штаты заявили о подготовке к переговорам Москвы и Вашингтона по ядерному оружию, потому что находятся в замешательстве. Такое мнение высказал профессор Дипломатической академии МИД России, вице-президент Лиги военных дипломатов, доктор исторических наук Владимир Винокуров.

Внутри США идет мощная критика Трампа, связанная с предвыборной кампанией и с потерями из-за пандемии. Сработало осознание того, что похороны всего инструментария, который позволяет сегодня сохранять шаткое равновесие, могут привести к ядерной гонке и окончательной потере авторитета США. Все их союзники не поддерживают выход из Договора по открытому небу. Многие в Европе встретили это с усмешками, — отметил он в разговоре с порталом «Политэксперт».

Винокуров напомнил, что СНВ-3 является важнейшим документом, который позволяет регулировать отношения в сфере стратегических наступательных вооружений. Он положительно оценил готовность США к встрече по этому вопросу.

Кроме того, дипломат добавил, что Китай никогда не согласится на участие в подобном договоре, так как Пекина всего 300 ядерных запасов, а у РФ и США около 1900. При этом Вашингтон, привлекая Пекин к этим переговорам, «загоняет себя в ловушку». Американцы в итоге всё равно продлят соглашение, а китайцы откажутся в него вступить.

Ранее стало известно, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не намерен участвовать в переговорах с Россией и Соединёнными Штатами по ядерному оружию. Она также отметила, что Вашингтон постоянно вмешивает Пекин в вопрос о продлении российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), писал NEWS.ru.