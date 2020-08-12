Трамп сообщил о «сильном желании» РФ заключить с США «ядерный пакт»

https://static.news.ru/photo/9b230d2a-837c-11ea-b8d7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Москва «очень хочет» заключить с Вашингтоном «пакт по ядерным вооружениям». По его словам, переговоры по ядерному разоружению являются самой большой международной проблемой.

Мы сейчас работаем с Россией над пактом по ядерному оружию, и они хотят этого, очень хотят. Я не думаю, что они будут ждать. Сейчас это крупнейшая мировая проблема, и мы работаем с Россией прямо сейчас, — цитирует главу Белого дома ТАСС.

Межведомственные консультации России и США по стратегической стабильности пройдут 16–18 августа в Вене. В них примут участие замглавы российского МИД Сергей Рябков и спецпосланник американского президента Маршалл Биллингсли. Они уже проводили подобную встречу в конце июня также в столице Австрии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после первых консультаций постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил их итоги. Он заявил, что это были самые «насыщенные, предметные и долгие» переговоры сторон по теме стратегической стабильности за последние 10 лет. Прогнозировать результаты консультаций дипломат при этом отказался.