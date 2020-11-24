Россия обновит тяжёлые огнемётные системы «Буратино» и «Солнцепёк»

https://static.news.ru/photo/86931110-2e4a-11eb-8c5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны планирует обновить тяжёлые огнемётные системы «Буратино» и «Солнцепёк». Об этом сообщают журналисты со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Модернизированное оружие будет обладать увеличенной боевой мощью и дальностью стрельбы, а также станет более защищённым. Новые дальнобойные ракеты смогут «выжигать целые гектары на расстоянии до 15 километров», пишут «Известия».

Военный эксперт Виктор Мураховский напомнил, что тяжёлые огнемётные системы находятся на переднем крае, откуда ведут огонь прямой наводкой. Установка нового оборудования позволит им работать с закрытых позиций.

Как писал NEWS.ru, американские эксперты признали российскую тяжёлую огнемётную систему «Солнцепёк» оружием полного уничтожения обороны противника. ВС России могут использовать эти системы для подготовки быстрых прорывов обороны противника перед наступлением пехотных частей.