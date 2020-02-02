https://static.news.ru/photo/41b92b9c-45d9-11ea-81e1-fa163e074e61_660.jpg ТОС-1А «Солнцепёк» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский консервативный журнал The National Interest признал российскую тяжёлую огнемётную систему (ТОС) «Солнцепёк» оружием для полного уничтожения обороны противника.

ТОС-1А «Солнцепёк» — модифицированный вариант советской огнемётной установки «Буратино», созданной на шасси танка Т-72. По информации газеты «Известия», батальоны этих артиллерийских комплексов появятся в каждом военном округе России.

Цель [оснащения армии «Солнцепёками»] в том, чтобы использовать зажигательное оружие, воздействующее физически и психологически, для зачистки городов, бункеров и туннелей от солдат противника, — пишет The National Interest.

В издании считают, что Вооружённые силы России могут использовать «Солнцепёки» для подготовки быстрых прорывов обороны противника — артподготовки перед наступлением пехотных частей при поддержке танков Т-14 «Армата».

Как писал NEWS.ru, весной 2019 года Россия продала первую партию «Солнцепёков» в Саудовскую Аравию.