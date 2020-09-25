Российские истребители Су-27 вылетели на перехват «стратегов» США B-52H

https://static.news.ru/photo/401e904c-ff51-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 поднялся на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков B-52H, направлявшихся к границам РФ над Балтийским морем, заявили в Национальном центре управления обороной РФ. Инцидент произошёл 25 сентября 2020 года. Боевая машина РФ относится к дежурным по ПВО силам Балтийского флота.

Действия Су-27 строго соответствовали международным правилам использования воздушного пространства. Нарушения рубежей РФ допущено не было, пишет РИА Новости.

Недавно два истребителя МиГ-31 РФ были подняты в небо для перехвата британского самолёта-разведчика над Баренцевым морем. Экипажи РФ идентифицировали воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании и сопроводили его над акваторией Баренцева моря. Нарушения государственной границы РФ не допущено.

Военная авиация Соединённого Королевства и корабли увеличили интенсивность патрулирования у границ России. По мнению экспертов, таким образом выявляются слабости российской обороны. Начиная с последней недели августа порядка 28 самолётов Королевских ВВС Великобритании были замечены вблизи границ России в районе Чёрного моря и у побережья Кольского полуострова, а группировка самолётов за один вылет достигала пяти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военные самолёты и корабли Великобритании увеличили интенсивность патрулирования у границ России. По мнению экспертов, таким образом выявляются слабости российской обороны. Во время дальних операций были задействованы истребители Typhoon, самолёты-заправщики Voyager, самолёт радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.