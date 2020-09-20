Тimes: авиация и флот Британии прощупывают оборону России

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Британские военные самолёты и корабли увеличили интенсивность патрулирования у границ России. По мнению экспертов, таким образом выявляются слабости российской обороны.

Как пишет The Sunday Times, начиная с последней недели августа 28 самолётов Королевских ВВС Великобритании были замечены вблизи границ России в районе Чёрного моря и у побережья Кольского полуострова, а группировка самолётов за один вылет достигала пяти.

Отмечается, что в полётах на большую дальность были задействованы истребители Typhoon, самолёты-заправщики Voyager, самолёт радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

При этом британские самолёты впервые достигли Северного полярного круга и совершили полёты вблизи Мурманска. Одновременно с этим за Северным полярным кругом проходила международная морская операция, которую возглавили корабли Военно-морских сил Великобритании.

При этом высокопоставленный источник в разведывательных службах сообщил газете, что собранная во время выполнения подобных миссий информация позволит экспертам Минобороны Великобритании «выявить слабые стороны противников и попытаться использовать их».

Как писал NEWS.ru, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что в последнее время количество полётов разведывательной авиации НАТО у российских границ выросло более чем на 30%.

В связи с этим он вспомнил о недавнем полёте трёх американских бомбардировщиков B52H над Балтикой. Тогда на их перехват были подняты три российских истребителя Су-27.

Главком ВКС Сергей Суровикин, в свою очередь, отметил, что подобные действия противоречат обещаниям Альянса не допускать конфронтации. По его словам, инцидентов позволяет избегать только профессионализм российских лётчиков.

Суровикин подчеркнул, что в воздухе граница не так выражена, поэтому военный самолёт может оказаться на территории другого государства за считаные минуты.