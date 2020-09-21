Российские МиГ-31 перехватили британский самолёт над Баренцевым морем

https://static.news.ru/photo/83d69ca2-fc23-11ea-92c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два российских истребителя МиГ-31 были подняты в небо для перехвата британского самолёта-разведчика над Баренцевым морем.

Как сообщает Национальный центр управления обороной РФ, экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании и сопроводили его над акваторией Баренцева моря. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

Весь полет российских истребителей МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — добавляется в сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские военные самолёты и корабли увеличили интенсивность патрулирования у границ России. По мнению экспертов, таким образом выявляются слабости российской обороны. Начиная с последней недели августа порядка 28 самолётов Королевских ВВС Великобритании были замечены вблизи границ России в районе Чёрного моря и у побережья Кольского полуострова, а группировка самолётов за один вылет достигала пяти.

При этом британские самолёты впервые достигли Северного полярного круга и совершили полёты вблизи Мурманска. Одновременно с этим за Северным полярным кругом проходила международная морская операция, которую возглавили корабли Военно-морских сил Великобритании.

Как писало издание The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленного источника в разведывательных службах, собранная во время выполнения подобных миссий информация позволит экспертам Минобороны Великобритании «выявить слабые стороны противников и попытаться использовать их».