https://static.news.ru/photo/11b91f38-3783-11ea-8b84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что России удалось обеспечить свою обороноспособность на десятилетия вперёд.

При этом он отметил, что страна своевременно и в достаточном объёме сделала необходимые шаги по нацбезопасности.

Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперёд, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, — подчеркнул глава государства.

Путин уточнил, что стране необходимо разрабатывать новые полевые комплексы и системы будущего поколения.

Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер предложил ужесточить отбор кандидатов на пост главы государства. Он также отметил, что в обсуждении должны принять участие и граждане.