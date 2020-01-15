Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что России удалось обеспечить свою обороноспособность на десятилетия вперёд.
При этом он отметил, что страна своевременно и в достаточном объёме сделала необходимые шаги по нацбезопасности.
Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперёд, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, — подчеркнул глава государства.
Путин уточнил, что стране необходимо разрабатывать новые полевые комплексы и системы будущего поколения.
Ранее NEWS.ru писал, что российский лидер предложил ужесточить отбор кандидатов на пост главы государства. Он также отметил, что в обсуждении должны принять участие и граждане.
NEWS.ru в
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен