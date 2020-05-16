Путин оценил роль фундаментальной науки в создании российского оружия

https://static.news.ru/photo/f3f51116-9761-11ea-bc3c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о роли фундаментальной науки в появлении современных видов вооружения в стране.

У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира, — как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно, — заявил глава государства, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин признал превосходство боевой авиации РФ над иностранными аналогами. Он подчеркнул, что Россия способна выпускать всю линейку военных и гражданских самолётов.

NEWS.ru писал, что в РФ планируют начать испытания элементов ПВО С-500. Планируется, что первые комплексы С-500 поступят в российскую армию в 2021 году. Об этом заявлял заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.