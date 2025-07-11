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11 июля 2025 в 13:57

В ВШЭ раскрыли, сколько Россия потратила на науку в 2024 году

ВШЭ: Россия выделила 717 млрд рублей на науку в 2024 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Финансирование научных исследований гражданского назначения в России в 2024 году выросло в абсолютных цифрах, но сократилось относительно общих расходов федерального бюджета, сообщает Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Доля составила 2,38%, что является минимальным значением с 2017 года, а по отношению к ВВП — 0,36%, что стало самым низким уровнем с 2010-го. Всего на гражданскую науку из федерального бюджета потратили почти 717 млрд рублей.

Поддержка фундаментальной науки остается одной из важных функций государства во всех ведущих мировых державах. Усиливая ее, правительства стремятся обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и безопасность своих стран, повысить позиции в глобальной гонке за технологическое лидерство, — объясняют авторы отчета.

По данным ВШЭ, на поддержку прикладных исследований направили 448,7 млрд рублей. Основными получателями стали Роскосмос, Минпромторг и Минобрнауки. На фундаментальные исследования потратили 268,1 млрд рублей — большую часть получили Минобрнауки, а также НИЦ «Курчатовский институт», МГУ и РАН. Эксперты связывают рост ассигнований на фундаментальную науку с инфляционными издержками и правительственным курсом на ежегодное повышение трат в этой сфере.

Ранее в Сети появился рейтинг социально-экономического развития регионов России за 2024 год, где Москва, Санкт-Петербург и Татарстан заняли лидирующие позиции. Согласно исследованию, эти субъекты демонстрируют устойчивую динамику развития, обеспечивая более половины совокупного ВРП страны.

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