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29 июля 2025 в 09:14

Опубликованы кадры кометы, которая вернется только через 800 веков

Фотограф Кларо показал снимок кометы, которая видна с Земли раз в 80 тысяч лет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Португальский астрофотограф Мигель Кларо опубликовал уникальные снимки редкой кометы C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), которая появляется вблизи Земли лишь раз в 80 тысяч лет, сообщает Space.com. Фотографии были сделаны в августе 2024 года, когда небесное тело максимально приблизилось к нашей планете.

Для съемок Кларо использовал технику длительной выдержки, что позволило запечатлеть комету с протяженным хвостом на фоне Млечного пути. Фотограф провел несколько ночей, наблюдая за этим космическим объектом.

Ранее ученый из Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в интервью NEWS.ru рассказал о потенциальных последствиях столкновения Земли с межзвездным объектом. Специалист отметил, что подобное событие по разрушительной силе можно сравнить с миллионами взрывов 50-мегатонной ядерной бомбы.

До этого астронавт NASA Николь Айерс поделилась уникальными снимками атмосферного явления — спрайта. Она объяснила, что эти редкие электрические разряды образуются в мезосфере во время сильных гроз. Айерс обратила внимание на научную ценность таких фотографий, сделанных с борта Международной космической станции, для изучения природы этих загадочных атмосферных феноменов.

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