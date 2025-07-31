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31 июля 2025 в 17:47

Минобрнауки РФ продлило срок приема заявок на премию «За верность науке»

Фото: Пресс-служба Минобрнауки России

Минобрнауки России продлило срок приема заявок на XI Всероссийскую премию «За верность науке» до 17 августа. Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно в онлайн-формате.

Эту премию ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации достижений науки, а также поддержки престижа научной деятельности в РФ. На этот раз, помимо 11 номинаций, эксперты отберут обладателя «Специального приза к 80-летию атомной промышленности».

Победителей ждет путешествие на атомном ледоколе. Его организует Госкорпорация «Росатом». Также каждого из них отметят денежным призом от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

XI Всероссийскую премию «За верность науке» проведут в конце октября в Москве. Участниками могут стать ученые, журналисты, освещающие тему российской науки, популяризаторы науки, а также представители бизнеса, которые поспособствовали популяризации отечественных научных достижений.

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