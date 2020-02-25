https://static.news.ru/photo/9e5bd93e-57a5-11ea-b764-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Русская православная церковь не должна отказываться от практики освящения оружия массового поражения. Такое мнение высказал первый зампредседателя синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Таким образом он выразил несогласие с планами запретить освящение отдельных видов оружия. Проект соответствующего документа разработан и представлен для публичного обсуждения в Межсоборном присутствии РПЦ. В тексте, в частности, предлагается запретить освящать все виды оружия, использование которого может повлечь гибель «неопределённого количества людей», в том числе «оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения».

Однако Щипков полагает, что документ «фактически отделяет воина от его оружия, утверждая, фигурально выражаясь, что можно освятить латы, но не меч».

Церковь не может благословлять человека и его миссию наполовину, — заявил священнослужитель в авторской колонке для «Интерфакса».

Он также высказал мнение, что запрет станет косвенным ударом по доверию народа к армии и суверенитету страны.

Представитель Церкви также подчеркнул, что евангельское правило подставить другую щёку после удара не предполагает толкования в отношении близких, единоверцев и сородичей. Человек имеет право подставлять собственную щёку, но щёку ближнего защищать обязан, заявил Щипков.

Ранее, как писал NEWS.ru, против запрета высказался и председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи Димитрий Смирнов. Протоиерей назвал оружие спасением российского народа и его культуры.