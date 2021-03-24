Лётчики Су-57 получат шлемы с элементами дополненной реальности

https://static.news.ru/photo/d506eb0e-8c97-11eb-be4b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лётчики российского истребителя пятого поколения Су-57 получат в распоряжение шлемы с элементами дополненной реальности. Как сообщает пресс-служба входящей в Ростех Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), в настоящее время технология проходит испытания.

Уточняется, что система не только облегчит лётчикам управление самолётом, но и поможет в наведении на цель. Благодаря функционалу шлема пилоты смогут видеть в буквальном смысле сквозь собственный самолёт.

Эта система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема лётчика прицельной символики для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков, — приводит сообщение ОАК ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российский истребитель Су-57 едва ли не превосходит своё время. С такой лестной оценкой выступили обозреватели американского издания Military Watch.

Они отметили, что воздушное судно обладает беспрецедентным уровнем автоматизации, которая сводит к минимуму нагрузку на пилота. Су-57 сконструирован как истребитель пятого поколения, однако более поздние серийные модели смогут использовать возможности шестого поколения, будучи оснащёнными новыми технологиями, которые сейчас только разрабатываются для них, сказано в статье.