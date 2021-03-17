Беспилотники «Золотой Орды» ВВС США могут направить на российскую ПВО

https://static.news.ru/photo/b805a930-87d5-11eb-9fa7-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Defense Updates/youtube.com

Пентагон завершил разработку оружия, обеспечивающего создание роя недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote версии Block 3, которые позволяют проводить «насыщающие» атаки противовоздушной обороны (ПВО) противника. Разработки уже переданы американским ВВС, ВМС и Корпусу морской пехоты.

Американские БПЛА в составе роя могут перенацеливаться, обмениваться задачами и проводить синхронизированные массированные атаки на системы ПВО противника, в частности, России и Китая. По мнению разработчиков, огромное количество целей для поражения стопорит ПВО других стран, так как значительно превосходит их возможности, сообщает The Drive.

Кроме того, как отмечает издание, эти технологии можно применить в системе полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда») ВВС США, испытания которого прошли в феврале. Дроны могут выполнять разведывательные и ударные задачи, а также выступать ложными целями.

Как писал NEWS.ru, специальный гранатомётный боеприпас с сетью для уничтожения и захвата беспилотных летательных аппаратов создали в Военной академии РВСН имени Петра Великого. Боевую часть снаряда выполнили из отдельных элементов. Они находятся внутри корпуса гранаты. Поражающие сегменты скрепляются гибкими элементами, образующими сеть. Кроме того, внутри боеприпасов разместят защитные металлические контейнеры в форме цилиндров для обеспечения сохранности, компактного расположения и направленного раскрытия сети после выстрела. Боеприпас для гранатомёта против беспилотных летательных аппаратов содержит метательную и боевую часть.