«Калашников» создаст комплект экипировки для экстремальной жары

https://static.news.ru/photo/5bcfd26e-75bd-11eb-851f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Группа 99» (входит в группу компаний «Калашников» государственной корпорации «Ростех») собирается разработать комплект экипировки, предназначенный для использования в условиях экстремально жаркого климата, рассказали представители «Калашникова» на полях международной выставки вооружений IDEX 2021. Мероприятия проходят в Абу-Даби (ОАЭ).

Пресс-служба предприятия добавила, что проект по созданию арктической экипировки «Нанук» получил новое название — «Арктика», чтобы точнее отражать суть.

В рамках данного проекта работа ведётся постоянно, комплект экипировки постоянно совершенствуется. В целом эти изделия не являются серийными, они делаются под заказчиков партиями, — цитирует сотрудников «Калашникова» ТАСС.

Кроме того, российский кабмин поручил Минобороны РФ заключить договор с Саудовской Аравией о сотрудничестве в военной сфере между двумя государствами. Документ опубликован 22 февраля 2021 года на официальном портале правовой информации. Им предусматривается, в частности, «обмен мнениями и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере, по борьбе с терроризмом и пиратством». Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что Объединённые Арабские Эмираты предварительно заказали у РФ 100 лёгких вертолётов VRT500 и такое же количество беспилотных летательных аппаратов VRT300. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, техника предназначена для полиции ОАЭ. Министр отметил, что арабская сторона в лице фонда развития обороны и безопасности Tawazun участвует в капитале «Вертолётов России», включая отдельный проект по VRT500 и VRT-300. Он выразил надежду, что это направление «будет крайне востребовано», писал NEWS.ru.