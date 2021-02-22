РФ и Саудовская Аравия могут подписать договор о военном сотрудничестве

https://static.news.ru/photo/b190e51e-7525-11eb-9a4c-96000091f725_660.jpg Фото: وزارة الدفاع |MOD UAE/twitter.com

Российский кабмин поручил Минобороны РФ заключить договор с Саудовской Аравией о сотрудничестве в военной сфере между двумя государствами. Документ опубликован 22 февраля 2021 года на официальном портале правовой информации. Им предусматривается, в частности, «обмен мнениями и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере, по борьбе с терроризмом и пиратством». Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Проект предполагает, что стороны начнут совместную работу в области подготовки кадров, организовывать визиты профильных специалистов, проводить совместные манёвры и тренировки, говорится в тексте.

Осенью 2017-го после визита в Москву короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза Аль Сауда участники переговоров подписали ряд соглашений военно-технического характера. Например, речь шла о меморандуме о приобретении и локализации производства тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк», противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатомётов АГС-30. 20 февраля 2021-го руководитель Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что контракт между РФ и Саудовской Аравией о совместном предприятии по производству автоматов «Калашникова» находится на стадии межгосударственного согласования.

Накануне модификацию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-C1», зарекомендовавшего себя на Ближнем Востоке, презентовали на оружейной выставке IDEX 2021 в Абу-Даби (ОАЭ). Решение «Панцирь-C1M» отличается от предшественника, заявил журналисту главный конструктор КБ приборостроения имени академика Шипунова Валерий Слугин.

Кроме того, Объединённые Арабские Эмираты предварительно заказали у РФ 100 лёгких вертолётов VRT500 и такое же количество беспилотных летательных аппаратов VRT300. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, техника предназначена для полиции ОАЭ. Министр отметил, что арабская сторона в лице фонда развития обороны и безопасности Tawazun участвует в капитале «Вертолётов России», включая отдельный проект по VRT500 и VRT-300. Он выразил надежду, что это направление «будет крайне востребовано», писал NEWS.ru.