«Рой осколков»: конструктор назвал особенности комплекса «Панцирь-C1М»

https://static.news.ru/photo/314af1c8-7503-11eb-aad0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Модификацию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-C1», зарекомендовавшего себя на Ближнем Востоке, презентовали на оружейной выставке IDEX 2021 в Абу-Даби (ОАЭ). Решение «Панцирь-C1M» отличается от предшественника, заявил журналисту главный конструктор КБ приборостроения имени академика Шипунова Валерий Слугин.

По его словам, новое поколение ЗРПК обладает расширенными возможностями: уничтожать и мелкие цели (беспилотники, что особенно важно в современных условиях), и перспективные, скоростные объекты, передаёт телеканал «Звезда».

Здесь применяется новая ракета, она по размерам такая же, но обладает гораздо большей скоростью. Максимальная скорость у неё — гиперзвуковая, дальность в полтора раза больше, до 30 километров. Совсем другой тип поражения — в ракете нет контактного датчика цели, <...> рой осколков раскрывается перед целью, цель влетает в осколочное поле и погибает, — отметил Слугин.

Он добавил, «Панцирь-C1M» оборудован многоцелевым шасси КамАЗа «Торнадо» и гидропневматической подвеской, более вместительной кабиной и новейшей системой управления.

Кроме того, Объединённые Арабские Эмираты предварительно заказали у РФ 100 лёгких вертолётов VRT500 и такое же количество беспилотных летательных аппаратов VRT300. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, техника предназначена для полиции ОАЭ. Министр отметил, что арабская сторона в лице фонда развития обороны и безопасности Tawazun участвует в капитале «Вертолётов России», включая отдельный проект по VRT500 и VRT-300. Он выразил надежду, что это направление «будет крайне востребовано».

Накануне руководитель Ростеха Сергей Чемезов подтвердил заказ Эмиратами 100 вертолётов и 100 беспилотников. По его словам, в рамках Международного военно-технического салона IDEX 2021, который проходит в Абу-Даби, на стенде Tawazun уже представлен макет беспилотника VRT300 в цветах полиции ОАЭ.

Ранее NEWS.ru писал, что группа компаний «Калашников» представила в ОАЭ новый беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL. Аппарат может применяться в спасательных операциях и для проведения мониторинга. ZALA VTOL — БПЛА самолётного типа со сменным крылом.