ОАЭ заказали у России 200 вертолётов и беспилотников

https://static.news.ru/photo/4b2394e8-74f3-11eb-a568-96000091f725_660.jpg VRT500 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объединённые Арабские Эмираты предварительно заказали у России 100 лёгких вертолётов VRT500 и такое же количество беспилотных летательных аппаратов VRT300. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, техника предназначена для полиции ОАЭ. Министр отметил, что арабская сторона в лице фонда развития обороны и безопасности Tawazun участвует в капитале «Вертолётов России», включая отдельный проект по VRT500 и VRT-300. Он выразил надежду, что это направление «будет крайне востребовано».

Глава Ростеха Сергей Чемезов подтвердил заказ Эмиратами 100 вертолётов и 100 беспилотников. По его словам, в рамках Международного военно-технического салона IDEX 2021, который проходит в Абу-Даби, на стенде Tawazun уже представлен макет беспилотника VRT300 в цветах полиции ОАЭ, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее NEWS.ru писал, что группа компаний «Калашников» представила в ОАЭ новый беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL. Аппарат может применяться в спасательных операциях и для проведения мониторинга. ZALA VTOL — БПЛА самолётного типа со сменным крылом. В одном случае используется обычное крыло для запуска аппарата с катапульты, во втором — крыло, оборудованное дополнительными штангами с четырьмя пропеллерами. Их горизонтальное расположение позволяет беспилотнику взлетать и садиться вертикально и делает аппарат гибридом самолёта и вертолёта.