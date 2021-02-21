«Калашников» показал беспилотник для спасательных операций

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Группа компаний «Калашников» представила на международной оружейной выставке IDEX-2021 в ОАЭ новый беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL. Аппарат может применяться в спасательных операциях и для проведения мониторинга.

ZALA VTOL — беспилотник самолётного типа со сменным крылом. В одном случае используется обычное крыло для запуска аппарата с катапульты, во втором — крыло, оборудованное дополнительными штангами с четырьмя пропеллерами. Их горизонтальное расположение позволяет беспилотнику взлетать и садиться вертикально и делает аппарат гибридом самолёта и вертолёта. Смена крыла осуществляется за несколько минут.

В традиционном варианте продолжительность полёта беспилотника составляет 4 часа. После этого он приземляется с помощью парашюта. При установке крыла с двигателями аппарат может автоматически взлетать и садиться, что позволяет его эффективно применять в труднодоступной местности, а также в условиях городской застройки.

ZALA VTOL оснащён бортовым компьютером элементами искусственного интеллекта. Он обрабатывает собранные фото- и видеоданные в процессе полёта. На беспилотник могут устанавливаться сменные головные части, оборудованные не только фото- и видеокамерами, но и тепловизорами, газоанализаторами, лазерным целеуказателем и другими приборами. Максимальный взлётный вес беспилотника составляет 10,5 кг, в воздухе он может развивать скорость до 110 км/час, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны РФ заключило контракт на поставку первой партии ударных беспилотников «Альтиус-РУ». Их произведут в Казани на Уральском заводе гражданской авиации. «Альтиус-РУ» — разведывательно-ударный комплекс большой продолжительности полёта. Он может нести до двух тонн боевой нагрузки. Дроны будут оснащены средствами спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.