В Казани изготовят партию ударных беспилотников для Минобороны

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Минобороны РФ заключило контракт на поставку первой партии ударных беспилотников «Альтиус-РУ». Их произведут в Казани на Уральском заводе гражданской авиации.

Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БЛА, — цитирует «Интерфакс» доклад министра промышленности Татарстана Альберта Каримова.

Казанское ОКБ имени Симонова с 2011 года разрабатывало беспилотник «Альтиус». В 2018 году проект передали Уральскому заводу гражданской авиации. Испытания шеститонных беспилотников завершились в январе 2020 года. Производство первой партии включили в задачи завода на 2021 год.

«Альтиус-РУ» — разведывательно-ударный комплекс большой продолжительности полёта. Он может нести до двух тонн боевой нагрузки. Дроны планируют оснащать средствами спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта, способного взаимодействовать с пилотируемыми летательными аппаратами.

Как писал NEWS.ru, отряд дальних беспилотных разведчиков в скором времени пополнит Вооружённые силы РФ. Самые современные дроны «Форпост-Р» появятся на аэродроме Шаталово в Смоленской области. Позже им на смену придут перспективные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Альтиусы». БПЛА будут иметь возможность наносить удары и отмечать цели для ракетной системы «Искандер».

Размещённые в Западном военном округе дроны получат практически неограниченный радиус действия. Они будут и держать под контролем границу с Белоруссией, и совершать полёты вдоль кордона вплоть до Балтийского моря на севере. При этом на юге дроны смогут контролировать всю северную границу Украины.