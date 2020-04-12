National Interest рассказал о российском оружии, которого боится НАТО

https://static.news.ru/photo/9371eaf8-7ccc-11ea-ac61-fa163e074e61_660.jpg Ракетный комплекс «Искандер» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские ракетные комплексы «Искандер» являются большой проблемой НАТО, поскольку их месторасположение даёт возможность поразить любые цели на территории европейских стран. Об этом заявил обозреватель американского издания National Interest.

Оттуда Россия может наносить удары по целям в Балтийском море, угрожая важному транспортному маршруту, и поражать цели альянса НАТО, — говорится в публикации.

Несмотря на то что эти комплексы не несут ядерные боезаряды, они представляют собой серьёзную угрозу. NI подчёркивает, что «Искандер» может наносить удары с круговым вероятным отклонением от двух до пяти метров.

Проще говоря, «Искандер» с вероятностью в 50 процентов попадает в точку, находящуюся в двух–пяти метрах от заданной координаты, — отмечает автор статьи.

По его словам, эти системы в сочетании с чёткой стратегией блокирования являются эффективным российским оружием, а их размещение в Калининградской области угрожает безопасности Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, а также востока Германии и юга Швеции.

Ранее NEWS.ru писал, что США выпустят ракету-«приманку» для России. Контракт на её разработку командование авиационных систем ВМС США заключит с компанией Raytheon. Благодаря этому американцы создадут ложную цель для ПВО противника.