Журова ответила на заявления о готовности Киева уничтожить Крым Депутат ГД Журова сравнила заявления о готовности Киева уничтожить Крым со «стрельбой себе в ногу»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о готовности уничтожить Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области можно сравнить со «стрельбой себе в ногу», считает председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментируя ситуацию Lenta.ru, она пояснила, что Украина считает эти территории своими, а, значит, готова бомбить собственных граждан.

Понятно, что он имеет в виду то, что Киев и те, кто с ним согласны, считают эти территории Украиной. Поэтому они говорят о праве разрушать объекты не на территории России, а на своей собственной. То есть они сами себе стреляют в ногу, — отметила парламентарий.

По словам депутата, Украина не считает подобное нарушением международного права. Журова также отметила, что заявления о готовности уничтожить эти территории сделаны, чтобы спровоцировать Россию.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что Украина имеет приоритетные цели, а международное право гарантирует уничтожение всего, что находится на территории Крыма, (ЛНР), (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, без юридических претензий. Он также отметил, что нападение на Москву не решало бы вопрос урегулирования конфликта.