Подоляк: Украина имеет право уничтожать все в Крыму и Донбассе

Фото: president.gov.ua

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире украинского телевидения, что Украина имеет право на уничтожение всего, что находится на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости. Ранее Washington Post сообщала о планах Украины атаковать Россию 24 февраля, однако главное управление разведки украинского минобороны отложило атаки по просьбе Вашингтона.

Подоляк считает, что Украина зависит от сотрудничества с партнерами в вопросах вооружения и его использования, и нападение на Москву не решало бы вопрос урегулирования конфликта на Украине. Украина имеет приоритетные цели, а международное право гарантирует уничтожение всего, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, без юридических претензий.

По данным Washington Post, американское агентство нацбезопасности опубликовало документ 13 февраля, в тот же день США призвали своих граждан покинуть Россию. Однако 22 февраля ЦРУ сообщило, что ГУР минобороны Украины отложило удары по Москве по просьбе Вашингтона, но нет указаний на то, что СБУ согласилась отсрочить свои планы атаковать Москву примерно в это же время.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что утечка секретных данных Пентагона может быть связана с неудачами при подготовке контрнаступления ВСУ. Он отметил, что публикация сведений о слежке за президентом Украины Владимиром Зеленским не является случайностью, а представляет собой сознательную операцию.