Стало известно, с чем может быть связана утечка данных Пентагона Политолог Светов связал утечку секретных данных Пентагона с неудачами ВСУ

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Утечка секретных данных Пентагона может быть связана с неудачами при подготовке контрнаступления ВСУ, считает политолог Юрий Светов. В разговоре с «Народными Новостями» он отметил, что публикация сведений о слежке за президентом Украины Владимиром Зеленским не является случайностью, а представляет собой сознательную операцию.

Что-то не клеится с подготовкой разрекламированного наступления или контрнаступления украинской армии. Вот смотрите, то все готово, штурмовые отряды все набраны, вот сейчас пойдем и Крым «захватим», то вдруг пошли разговоры про распутицу, про то, что недостаточно все-таки танков дали, оружия. Что-то там у них не клеится, для этого запущена эта операция прикрытия, — пояснил политолог.

По словам Светова, среди союзников США новость о прослушивании разговоров одного из партнеров никого не удивляет. Политолог считает, что отношения между Западом и США после этого не изменятся. Он напомнил, что в 2013 году скандал с прослушкой телефона экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже доказал это, показав покорность союзников Вашингтона.

Политолог уточнил, что слежка за Зеленским связана с недоверием со стороны США. Таким способом Вашингтон контролирует, куда расходуются деньги, выделяемые Украине.

Американцы на самом деле знают, с кем имеют дело. Они вынуждены контролировать, куда идут деньги, выделяемые на Украину, потому что эти деньги «тырят» то американские чиновники, то окружение Зеленского. Они знают, что оружие, которое поставляют туда, растекается, — заключил Светов.

Политолог Александр Асафов ранее рассказал, что Вашингтон может усилить слежку за Зеленским. По его словам, слитые документы Пентагона и информация о тайном контроле за лидером Украины никак не повлияют на взаимоотношения США с киевской властью.