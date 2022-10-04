Жителям новых регионов России дали месяц на выбор гражданства Замглавы МИД Иванов: у живущих за рубежом выходцев из новых регионов РФ есть месяц для выбора гражданства

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

У выходцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, живущих за рубежом, есть один месяц для выбора гражданства, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Евгений Иванов. Он напомнил, что подобная процедура проводилась и в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России.

Как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор, — сказал Иванов.

Говоря о жителях новых территорий, замглавы МИД подчеркнул, что им российские паспорта будут выдаваться в ускоренном режиме. При этом большинство из них уже имеют гражданство РФ, отметил он.

Согласно опубликованному в думской электронной базе договору о принятии территорий в состав России, гражданство Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики прекращается со дня принятия субъектов в состав РФ.

При этом предполагается, что лица, проживающие на территориях Херсонской и Запорожской областей, будут признаны гражданами России, если они в течение месяца не заявят о желании сохранить имеющееся гражданство или остаться без него. Уточняется, что для этого им необходимо подать заявление и принести присягу гражданина РФ.

Ранее стало известно, что пределы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей определяются границами их территорий на день образования и день принятия в Россию. Уточняется, что граница ЛНР, сопряженная с территорией «иностранного государства», станет государственной границей РФ.