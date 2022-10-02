Названы сроки выдачи российского гражданства жителям Донбасса Гражданство ДНР и ЛНР прекращается со дня принятия субъектов в состав России

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Гражданство Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики прекращается со дня принятия субъектов в РФ, следует из договора о принятии территорий в состав России, который президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму. Документ был опубликован в думской электронной базе ранее.

Гражданство Донецкой Народной Республики прекращается со дня принятия в РФ и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, — говорится в одном из документов.

Аналогичные нормы содержатся в проекте конституционного закона о принятии ЛНР в состав РФ.

Предполагается, что лица, проживающие на территориях Херсонской и Запорожской областей, будут признаны гражданами России, если они в течение месяца не заявят о желании сохранить имеющееся гражданство или остаться без него. Уточняется, что для этого им необходимо подать заявление и принести присягу гражданина РФ.

Ранее стало известно, что пределы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей определяются границами их территорий на день образования и день принятия в Россию. Уточняется, что граница ЛНР, сопряженная с территорией «иностранного государства», станет государственной границей РФ.