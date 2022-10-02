Стали известны пределы новых регионов России Пределы ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей определяются границами их территорий на день день принятия в Россию

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пределы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей определяются границами их территорий на день образования и день принятия в РФ, говорится в договоре о принятии территорий в состав России, который президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму. Документ был опубликован в думской электронной базе ранее.

Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, — отмечается в документе.

Уточняется, что граница ЛНР, сопряженная с территорией «иностранного государства», станет государственной границей России.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму четыре проекта федеральных конституционных законов (ФКЗ) о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В постановлении Конституционного суда РФ ране закрепили, что главы Херсонской и Запорожской областей получат статус губернаторов. После этого Путин назначит врио регионов в течение десяти дней после принятия субъектов в состав РФ. При этом выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоятся в единый день голосования в сентябре 2023 года.